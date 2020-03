Vluchteling-studenten aan de Vlaamse universiteiten: nog geen succesverhaal

Dat is maar een klein deel van het totaal aantal erkende vluchtelingen. Nochtans is opleiding in het hoger onderwijs ook voor hen erg belangrijk om een job te vinden en een plaats in de samenleving. Bovendien hebben heel wat vluchtelingen uit bijvoorbeeld Irak en Syrië een goede scholing doorlopen in hun herkomstland.

Sommigen hebben al een diploma hoger onderwijs, maar die worden hier meestal niet evenwaardig beoordeeld. Als de vluchteling hetzelfde diploma hier ook wil, dan moet hij of zij dus nog voort studeren. Maar de weg naar het hoger onderwijs vinden ze blijkbaar niet of moeilijk.

Andere vluchtelingen hebben nog geen diploma maar dromen van zo'n kans. Arif uit Turkije bijvoorbeeld. Hij is intussen 2 jaar in België. In zijn vaderland volgde hij een politie-opleiding, maar die job is voor hem nu ondenkbaar. Hij ontvluchtte zijn land uit angst voor vervolging door het regime, na de staatsgreep in Turkije.

"Ik heb ambitie", vertrouwt Arif ons toe. "Ik wil studeren. Ik ben 27, als het nu niet lukt, dan zal het nooit iets worden."