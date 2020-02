Wordt moordenaar van Zweedse premier Palme toch nog opgepakt?

Christer Pettersson werd in 1988 veroordeeld tot levenslang, wegens ... de moord op Palme. Pettersson was een alcoholist en druggebruiker. In hoger beroep werd Pettersson vier maanden na zijn eerste veroordeling vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Een poging, tien jaar later, om hem opnieuw te veroordelen draaide op niets uit. In 2001 liet hij in een kranteninterview weten dat hij wel degelijk Palme had vermoord. Een bekentenis die hij later weer introk. In 2004 stierf Christer Pettersson.