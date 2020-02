Ook flinke chimpansee-knapen hebben hun mama nog nodig

In de jaren 60 beginnen onderzoekers onder leiding van primatoloog Jane Goodall de wilde chimpansees in het Gombe National Park in Tanzania op te volgen, en ze maken aantekeningen over zaken als geboortes, sterfgevallen, wie verwant was met wie en hoe de dieren met elkaar omgingen.

Nu heeft een team van het Franklin & Marshall College, de George Washington University en de Duke University de meer dan 50 jaar aan gegevens over 247 chimpansees gebruikt om de impact te onderzoeken van het hebben of verliezen van een moeder op een bepaald ogenblik in het jonge leven van een chimpansee.

Ze ontdekten, waarschijnlijk tot niemands verrassing, dat de blijvende aanwezigheid van een moeder na het spenen, een betere uitkomst betekent voor haar kinderen. Chimpansees waarvan de moeders nog steeds aanwezig waren tegen hun tiende verjaardag, leefden langer dan hun lotgenoten die toen al wees waren.

Maar in latere stadia van hun opgroeien was het effect sterker voor zonen dan voor dochters. Zonen waarvan de moeders nog aanwezig waren tussen de leeftijd van 10 en 15 jaar, hadden meer kans om te overleven dan zonen die tijdens die periode hun moeder verloren. De dochters daarentegen deden het goed in de beide gevallen.

Er is een goede reden voor de verminderende invloed van moeders op hun dochters, zeggen de onderzoekers. In het Gombe National Park verlaat de helft van al de vrouwelijke chimpansees hun families als ze de puberteit bereiken. Maar de mannelijke adolescenten blijven waar ze zijn, wat het waarschijnlijker maakt dat moeders en zonen een levenslange band vormen.

Hoe de blijvende aanwezigheid van een moeder de overlevingskansen van haar adolescente nageslacht precies verhoogt, is nog niet duidelijk, zo zeggen de onderzoekers.