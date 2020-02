Opa Theo kampeert 15 dagen voor schoolpoort om kleindochter in te schrijven: "Ik doe alles voor haar"

Vorige maand maakte de stad Hasselt nog bekend dat ze dan toch niet met een centraal aanmeldingssysteem zouden werken. Dat deed toen vermoeden dat heel wat ouders aan de schoolpoort zouden moeten kamperen, wat Theo nu ook aan den lijve ondervindt. “Ik begrijp niet dat er nog steeds geen systeem bestaat dat iedereen tevreden stelt. Op het platteland hebben we daar geen last van, maar in een stad wonen zoveel mensen en iedereen wil natuurlijk wel de beste school die aan de wensen voldoet.”

Theo zal dus nog zeker twee weken voor de schoolpoort van de Daltonschool 1 in Hasselt te zien zijn. Maar heel erg vindt hij dat niet. “De leerkrachten en directie van de school hier zijn heel vriendelijk. En als je weggaat ben je je plek kwijt, dus ik blijf sowieso. Mijn familie komt me ook regelmatig even aflossen.”