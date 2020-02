Halle opent pop-upkinderdagverblijf in woonzorgcentrum: "Dit is uniek"

Ongeveer een jaar geleden kocht Solidariteit voor het Gezin een oude boerderij. Het plan is om daar een nieuwe kinderopvang op te bouwen. Normaal gezien opende de opvang rond deze periode, maar de afbraak is nog niet afgerond. "We verwachten dat we tegen januari volgend jaar in de boerderij zullen kunnen starten," zegt De Meerleer, "en dan zullen we deze speciale locatie ook verlaten."