Start proces tegen Franse ex-toppoliticus Fillon: hoe de man die president moest worden, sneuvelde door "Penelopegate" 

Kwam het lek dan uit het Elysée? De socialistische president Hollande had er weinig baat bij, niet alleen omdat hij zelf geen kandidaat was maar ook omdat zijn partij bij voorbaat kansloos leek in de verkiezingen. Kwam het uit het kamp-Macron? Er zijn geen aanwijzingen in die zin, al heeft de huidige president uiteindelijk wel het meeste profijt uit de zaak gehaald. Of kwam het dan toch uit zijn eigen partij, LR, waar al jarenlang openlijk ruzie werd gemaakt? De naam van gewezen president Sarkozy wordt wel eens genoemd in dat verband, hij zou zijn voormalige premier het succes niet hebben gegund.

Was dat dan ook de reden waarom Fillon koppig vasthield aan zijn plek als presidentskandidaat? Want toen het gerecht hem in verdenking had gesteld, moet Fillon toch hebben beseft dat hij kansloos was. Toch liet hij niet toe dat zijn partij een vervanger zocht. Wie de documenten over Fillon aan Le Canard Enchaîné heeft gelekt, blijft dus voorlopig het grootste geheim van de recente Franse politieke geschiedenis. Iets voor een politieke thriller, maar dan levensecht.