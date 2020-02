Rondvraag toont aan: te vroeg voor nieuwe verkiezingen, maar hoe loopt dat als het wel zo ver komt? 

Er is op dit moment geen meerderheid in het federaal parlement om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Dat bevestigt een rondvraag van VRT NWS bij alle fractieleiders in de Kamer. Enkel Vlaams Belang en PVDA willen op dit moment nieuwe verkiezingen, en Jean-Marie Dedecker. N-VA blijft als enige vaag. Maar wat is er precies nodig voor u opnieuw naar het stemhokje moet? “Het is eigenlijk nog niet zo simpel”, weet grondwetsspecialiste Patricia Popelier (UAntwerpen).