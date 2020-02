Adviseur Britse premier Johnson neemt ontslag na lek oude blogs: "Eén dood kind per jaar is het waarschijnlijk waard"

Vorige maand lanceerde Cummings een opvallende oproep. Hij was op zoek naar "weirdos and misfits", buitenbeentjes en aparte gevallen dus. Hij zocht zo’n mensen om jobs in 10 Downing Street, de ambtswoning van Boris Johnson, te komen invullen.

Andrew Sabisky was zo iemand, oordeelde Cummings. Maar dat was buiten de Britse pers gerekend, die na wat opzoekingswerk Sabisky het vuur aan de schenen legde. Zo schreef de man met een masterdiploma in onderwijspsychologie in 2014 het volgende: "Een manier om ongeplande zwangerschappen, die een permanente onderklasse creëren, tegen te gaan, is anticonceptiemiddelen op lange termijn verplichten, en dat vanaf de puberteit". Dat was trouwens in een reactie op een blogpost van Dominic Cummings, nu dus de voornaamste adviseur van Johnson.