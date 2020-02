Zestien verenigingen vragen voor Hasseltse gemeenteraad dat klimaatnoodtoestand wordt afgekondigd

"Wij willen dat de gemeente Hasselt de klimaatnoodtoestand afkondigt", zegt Stijn Piette van Fietsfront Hasselt. "Wij denken dat dat een symbolische daad zou zijn naar de bevolking toe. Het Hasseltse gemeentebestuur zou daarmee aangeven dat het de zaak ernstig neemt en dat er dringend acties nodig zijn en dat is wat wij willen."



"Het klimaatactieplan dat alle gemeenten hebben ondertekend, is veel te vrijblijvend", gaat Piette verder. "Wij willen daadkracht zien. Wij willen dat dat plan met urgentie wordt uitgevoerd en dat dat bovenaan de politieke agenda komt te staan. "

"Daarom dragen wij borden met teksten omdat wij willen dat er voor onze kleinkinderen nog een goede wereld zal zijn om in te leven", zegt Liesbeth Croughs van Grootouders voor het KIimaat. "Plannen maken is makkelijk. Zo was er een plan om de CO₂-reductie tegen 2020 met 20 procent te laten dalen maar 5 jaar later was die nog maar 1 procent verminderd. Dus plannen zijn er wel maar de uitvoering, daar zijn we bezorgd over", besluit Croughs.