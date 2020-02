Een tatoeage laten plaatsen in je gezicht? Denk 2 keer na voor je het doet

Hetzelfde principe hanteert Sinnaeve voor gezichtstatoeages. "20 jaar geleden zou ik ze nooit gezet hebben. Maar vandaag is het taboe op tatoeages voor een groot stuk verdwenen. We zeggen niet per definitie neen als we een vraag krijgen. Maar we zullen altijd eerst een afspraak maken voor een gesprek. Daarin maken we duidelijk dat er risico's aan verbonden zijn, en dat we dergelijke tatoeages zelf liever niet plaatsen. Want zo'n tatoeage op je hoofd bepaalt heel je uiterlijk. We vragen dan ook altijd naar de beweegredenen van de klant. Als hij of zij alleen maar zo'n tatoeage wil om op een idool te lijken, dan is ons antwoord neen."