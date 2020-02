Vermassen na beroep in euthanasieproces: "Familie zei nochtans dat het niet om het geld te doen was?"  

Jef Vermassen, de advocaat van psychiater Lieve Thienpont die terechtstond, is er gerust in. "De jury heeft mijn cliënte over de hele lijn vrijgesproken en zeer duidelijk gesteld dat ze geen enkele fout heeft gemaakt", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Volgens de familie zijn er procedurefouten gemaakt. Ik vind ze niet, maar misschien zijn ze bij Cassatie snuggerder."

Vermassen stelt zich ook vragen bij de bedoelingen van de familie. "Ze hebben altijd gezegd dat ze het niet deden voor het geld, maar het enige wat ze nu kunnen bekomen is geld. Dat is een beetje tegenstrijdig. Hebben ze dan echt gemeend dat het niet voor het geld te doen was? Ze willen blijkbaar niet berusten in de uitspraak. Dat is toch wel merkwaardig. Meestal leggen de mensen zich daar bij neer, maar nu blijven ze vechten. Nu, dat is hun recht natuurlijk."