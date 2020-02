Verzamelaar Aalst Carnaval: "Ik kan meer dan 1 extra huis kopen met mijn verzameling"

In Aalst zijn ze zich al maanden aan het voorbereiden op carnaval, dat zondag 23 februari start. Het feest is een hoogtepunt voor de "ajuinen", dat is de bijnaam van de Aalstenaars. Verzamelaar Tom Huybrechts, of "Tommeken Tet" voor de vrienden, verzamelt als echte "ajuin" alles dat met het feest te maken heeft. "Vlaggen, flessen gin en rum, cd's,... In elke keukenkast vind je iets dat met carnaval te maken heeft. Zelfs in de fruitmand liggen er lintjes", lacht Tom Huybrechts.