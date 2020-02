Vlaams minister Dalle (CD&V) scherp voor PS-voorzitter Magnette: "Onverantwoordelijk" en "een saboteur"

Hoewel Dalle als mediaminister vooral toelichting kwam geven bij de veranderingen binnen de VRT, had hij ook iets te zeggen over hoe zijn partijgenoot Koen Geens bij de federale onderhandelingen in de wind is gezet door PS-voorzitter Paul Magnette. Die laatste deed vorige vrijdag in verschillende interviews de deur dicht voor een coalitie met N-VA.