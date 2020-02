Sint-Katelijne-Waver neemt voorzorgsmaatregelen tegen nieuw tomatenvirus

Hoe komt dat virus bij de tomaten terecht? "Het virus wordt door contact van een zieke naar een gezonde plant overgedragen. Dat contact kan gaan via mensen die in contact komen met sap uit een zieke plant of vrucht. Als die persoon dan een gezonde plant aanraakt, maakt hij de gezonde plant ook ziek. De verspreiding kan ook via zieke planten gaan als die in contact komen met gezonde planten."

Het proefstation voor de groententeelt probeert nu te voorkomen dat het virus in hun serres terechtkomt, vertelt Wittemans: "Mensen mogen niet zomaar in de tomatenserres binnen. Enkel de personen die in serres moeten zijn, worden toegelaten. Ook moeten externen een overal, handschoenen en overschoenen aandoen. Dat is om te voorkomen dat handen en kleren die mogelijk besmet zijn, in aanraking komen met de groenten."