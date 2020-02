Vrachtwagen volledig uitgebrand in Zelzate

De vrachtwagen stond geparkeerd naast het bedrijf MSB, in de Karnemelkstraat in Zelzate, vlakbij de Nederlandse grens.



Het was niet eenvoudig om de brand te blussen, omdat er chemische stoffen en gasflessen in de vrachtwagen lagen. De brandweer heeft het bluswater ingedamd zodat het goedje niet kon verder stromen via de sloot. Uit testen blijkt dat de chemicaliën volledig verdund zijn en er geen gevaar meer is. De civiele bescherming zal vanmiddag alles opruimen.

Het parket onderzoekt nu of de brand is aangestoken. Of er een link is met het drugsmilieu wil het parket nog niet zeggen.