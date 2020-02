Lummendag in Openluchtmuseum Bokrijk: Lummenaren kunnen gratis gerestaureerde Wellenshoeve bekijken

Het gaat om een lemen hoeve, ze heette oorspronkelijk de Engelenhoeve, en is in 1777 in Lummen gebouwd.

De hoeve is later in Bokrijk tot Wellenshoeve herdoopt. Dat komt omdat kunstschilder Charles Wellens de heropbouw in Bokrijk geleid heeft. In het Openluchtmuseum worden al enige tijd alle huisjes, molens en kerken gerenoveerd. De Wellenshoeve is op dit moment aan de beurt, die restauratie is al ver gevorderd en zal tegen 21 juni helemaal afgerond zijn.