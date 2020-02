Raadkamerzitting over dossier aanslagen 22/3 meteen uitgesteld: advocaten willen extra onderzoek 

De bedoeling was dat de raadkamer vandaag achter gesloten deuren zou beslissen welke van de 13 verdachten voor het hof van assisen zouden moeten komen. Maar omdat enkele advocaten van de verdachten vinden dat het onderzoek nog niet klaar is en daarom extra onderzoek vragen, kon het vandaag niet over de doorverwijzing gaan.

De zaak werd dan ook meteen uitgesteld. Nu moet de onderzoeksrechter beslissen of er inderdaad extra onderzoek komt. Pas als dat allemaal achter de rug is, kan de raadkamer opnieuw samenkomen om te beslissen welke verdachten voor de rechter zullen moeten komen. Het is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn. "Dat kan normaal gezien enkele maanden duren, maar ik ben ervan overtuigd dat ze in deze zaak alles in het werk zullen stellen om dit zo snel mogelijk te laten gebeuren", aldus advocaat Dimitri de Béco, die vier slachtoffers verdedigt.