"Als het leven van je dieren op het spel staat, dan doe je toch alles om hen te redden"

"Dieren zijn nu eenmaal het belangrijkste in het leven van een boer. Belangrijker dan jezelf of wat dan ook. Want zij zijn ons leven. De afgelopen weken waren erg druk, met al die lammetjes die geboren zijn. Uren heb ik ’s nachts bij de schapen doorgebracht. Je beschouwt ze op den duur zelfs als huisdieren en kent ze allemaal bij hun naam."

"Het leek misschien gevaarlijk, maar men kon me altijd op elk moment uit het water trekken, mocht er iets gebeuren. Uiteindelijk moesten 2 mensen het touw vasthouden, omdat de wind zo sterk was. Terwijl ik de schapen en lammetjes onder de armen op het droge probeerde te krijgen. Schapen zijn niet dol op water, maar ik denk toch dat ze het leuk vonden toen ze me zagen aankomen."

"Ja, alle schapen en lammetjes werden uiteindelijk gered. Met dank ook aan mijn fantastische buren!"

