Arbeider krijgt metalen platen van twee ton op zijn benen in Koekelare

De brandweer was snel ter plaatse, maar kreeg de opdracht om de arbeider nog niet te bevrijden tot de MUG-arts er was. Zo kon hij onder medisch toezicht bevrijd worden. Zodat er geen kans was dat de druk door zijn inwendige wonden zou toenemen, wat fataal kan zijn. Van zodra de arts er was en de man pijnstillers had gekregen, is hij door de brandweer bevrijd met de hulp van luchtkussens.

Hij raakte zwaargewond aan de benen, enkels en knieën. Toch mag hij van geluk spreken, want de platen zijn loodzwaar. De politie onderzoekt hoe het ongeval is kunnen gebeuren.