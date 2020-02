Awel, hulplijn voor jongeren kreeg vorig jaar 23.000 oproepen

In 2019 registreerde Awel in totaal 23.239 contacten met kinderen en jongeren via chat, telefoon en e-mail. Jongeren bellen en mailen wel minder naar de hulplijn voor kinderen en jongeren. Het aantal telefoonoproepen daalt al sinds 2009. Er zijn sindsdien heel wat digitale alternatieven voor de telefoon.

Ook in 2019 werd het nummer 102 minder gedraaid: 16% minder vaak dan in 2018. De telefoon is daarmee wel nog altijd goed voor 43% van alle contacten, naast de chat en de e-mail. Maar ook het aantal e-mails daalde aanzienlijk, met 25%, en was nog goed voor bijna een derde van de contacten.