Parlementslid De Vuyst (PVDA) vraagt betere verspreiding van bankautomaten: "In Zelzate loopt de helft van het dorp leeg"

Veel grote banken sluiten hun lokale kantoren, waardoor ook veel bankautomaten verdwijnen. "En dat zorgt voor problemen in vele gemeenten en steden", zegt parlementslid Steven De Vuyst (PVDA). "De bankautomaten zijn voor veel mensen nu ver van huis en slecht bereikbaar."

De Vuyst verwijst naar de situatie in Zelzate, waar hij zelf schepen is. "Er is geen enkele bankautomaat meer op de westelijke kanaaloever. Meer dan vijfduizend inwoners - waaronder veel ouderen - moeten voor cash geld dus naar Zelzate-Oost. Ten eerste is dat niet handig, want ze moeten Zelzatebrug over en die brug staat twintig keer per dag open om grote boten langs te laten. Maar het is vooral nadelig voor de handelaars op Zelzate-West."