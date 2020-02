België zet stap vooruit op gebied van tabakspreventie

Toch kan het in de toekomst nog beter volgens de Stichting tegen Kanker. "Het bedrag dat België per inwoner aan tabakspreventie spendeert, is ondermaats", zegt Gabriels. "In 2018 was dat 28 cent per inwoner, terwijl de Wereldbank adviseert om daar minstens 2 euro per inwoner per jaar in te investeren. Onze overheid ziet tabakspreventie nog te veel als een kost en niet als een investering.