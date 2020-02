België is wél bestuurbaar

De klimaatdiscussie in Vlaanderen is verworden tot de vraag of Anuna De Wever niet te veel noten op haar zang heeft. Ondertussen staat Australië in lichterlaaie, is Groot-Brittannië voor de tweede keer in een decennium overstroomd en denken ze in Nederland luidop na over een dam die de Noordzee zou afsluiten.

In Vlaanderen blijven we elkaar jennen met de absurde vraag of we niet dringend kerncentrales bij moeten bouwen (Hoeveel zouden er nodig zijn? Hoelang duurt het om ze te bouwen? Hoeveel zou het kosten? Vraag het maar aan Maarten Boudry). Ondertussen is het makkelijker om een Oosterweelverbinding vergund te krijgen dan een handvol windmolens in Vlaams-Brabant.