Aankomst Brabantse Pijl voor vrouwen dit jaar  in Overijse 

In de finale van de Brabantse Pijl ontbreekt dit jaar de helling van de Ijskelderlaan. Dat is een gevolg van wegwerkzaamheden. De Ijskelderlaan was de voorbije jaren de voorlaatste helling van de finale. De helling wordt vervangen door de Moskestraat in Terlanen bij Overijse. De Moskestraat is 500 meter lang en ligt in kasseien. De renners rijden twee keer, in de laatste twee rondes, over de nieuwe helling.