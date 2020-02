Carnavalsgrap: inwoners Zichem moeten urinestaal inleveren voor onderzoek waterkwaliteit Demer

Heel wat inwoners van Zichem keken nogal raar op toen ze een brief kregen met het verzoek een urinestaal te nemen. Er zouden namelijk afwijkende waarden teruggevonden zijn in de Demer. Aan de brief hing ook testmateriaal zodat de inwoner er zelf mee aan de slag kan: een staafje om urine te testen en een wattenstaafje om een bijkomende speeksel- en stoelgangtest uit te voeren.

Verder wordt er in de brief aangeraden om “geen alcohol, kivila of babycham” te drinken.