Billie Eilish en Lewis Capaldi winnen op Brit Awards: de ene snikt op het podium, de andere drinkt een pintje

Nummer van het jaar was de ballade-met-krachtige-uithalen "Someone you loved" van Lewis Capaldi. De 23-jarige zanger werd ook bekroond als beste nieuwe artiest. Capaldi vergat bij de prijsuitreiking zijn ietwat apart gevoel voor humor niet op het podium (bekijk video hieronder). Hij bedankte zijn ouders om "liefde te maken" én zijn grootmoeder. "Veel mensen denken dat het liedje over mijn ex gaat - die je elke avond in de realityreeks "Love island" ziet - maar het gaat over mijn grootmoeder."