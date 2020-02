Fundamenten middeleeuwse Katelijnepoort blootgelegd in Brugge

In Brugge zijn fundamenten van de Katelijnepoort ontdekt tijdens werken in de Katelijnestraat. De middeleeuwse poort is enkel bekend van tekeningen en schilderijen. De Katelijnepoort is zo'n 250 jaar geleden gesloopt in opdracht van de Oostenrijkse keizer Jozef II. Brugge hoorde toen bij Oostenrijk.