Brussels beursgebouw wordt open galerij én biertempel

Op de tweede verdieping van het beursgebouw komt er een bierbelevingscentrum. "Dat wordt natuurlijk wel betalend. Een 100-tal Belgische brouwerijen werken mee, dus het zijn zeker niet alleen de grootste spelers die aan bod komen. Het is vooral de bedoeling dat toeristen de cultuur van ons Belgische bier leren kennen. Iets drinken kan je dan nadien in de skybar bovenaan of in één van de vele café's in de stad", aldus minister Gatz.