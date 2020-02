VS en China bestrijden elkaar via mediabedrijven: "Het Westen gebruikt coronavirus om Chinese systeem aan te vallen"

"De zieke man van Azië", zo benoemt Walter Russell Mead, professor in Buitenlandse Zaken, China in een opiniestuk. "China’s eerste antwoord op het uitbreken van de crisis was niet bepaald indrukwekkend. De overheid in Wuhan is geheimzinnig en dient zichzelf. De nationale overheid reageerde krachtig, maar, zo lijkt, nog steeds inefficiënt. Steden en fabrieken in het land gaan dicht, en het virus verspreidt zich verder", schrijft Mead in zijn stuk. En dat schoot China in het verkeerde keelgat. Zeker omdat The Wall Street Journal geen excuses wou aanbieden voor het artikel.