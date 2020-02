Chris Boone schreef al meer dan 200 carnavalsliedjes: “Een goede hit mag geen clichés bevatten”

En wie hoopt dat er ook nummers over mannen bestaan, heeft geluk: “Omdat ik meestal dubbelzinnige dingen schrijf over vrouwen, hadden twee vrouwen mij gevraagd om eens iets over mannen te schrijven. Ik heb speciaal voor hen het nummer “Twintig centimeter” gemaakt. Een lied over mannen die liegen over de grootte van hun edele delen”, lacht hij.