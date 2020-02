Expert luchtkwaliteit: "De gevolgen van fijn stof zijn erger dan eerst gedacht"

Fijn stof zit overal waar er vervuiling is in de lucht. Uit onderzoek blijkt zelfs dat alle Vlamingen op plaatsen wonen waar fijn stof in een te hoge concentratie aanwezig is. Dat bevestigt ook professor Roeland Samson van de Universiteit Antwerpen die een expert is in luchtkwaliteit.

Wanneer fijn stof heel klein is, kan dat zorgen voor een vermindering van de werking van de hersenen. “Hoe kleiner de stofdeeltjes, hoe dieper die in de longen kunnen doordringen. De hele fijne deeltjes kunnen zelfs worden opgenomen in de bloedbaan”, vertelt professor Samson. “Wanneer de deeltjes worden opgenomen door het bloed, kunnen ze in de hersenen terechtkomen en daardoor wordt het moeilijker om zich te concentreren."