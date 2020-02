EK-voetbal leidt nu al tot discussie in Merchtem: is EK-dorp zegen of vloek voor lokale horeca? 

De oppositie in Merchtem heeft kritiek op het feit dat de gemeente het EK-dorp wil opbouwen in samenwerking met een privébedrijf. "Zo'n dorp is in het nadeel van de lokale horeca", klinkt het bij Pro Merchtem. "We zien nu dat de gemeente de concurrentie aangaat met onze lokale horeca. En dan hebben we het niet enkel over de cafés, maar ook over de frietkramen, de lokale snackbars, over de totale Merchtemse middenstand", zegt Toon Dours.