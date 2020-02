Europa lanceert plan rond artificiële intelligentie: "Veelbelovend, maar moet altijd in dienst staan van de mens"

Om artificiële intelligentie optimaal te laten werken heb je data nodig, die je kan vergelijken met brandstof. Hoe meer data, hoe beter de AI. De Commissie stelt alvast voor om data die voor AI gebruikt worden op dezelfde manier te behandelen als auto's of speelgoed. Als ze niet aan de regels voldoen, mogen ze niet binnen op de Europese markt.

Maar voorlopig is nog niet meteen sprake van nieuwe regels. Eerst kan het publiek zijn zegje doen en komt er een grote bevraging, over onder meer de toepassing van gezichtsherkenning. Kun je dat bijvoorbeeld ook gebruiken in voetbalstadions om racisme aan te pakken? Nu is dat verboden in de EU, tenzij in uitzonderlijke gevallen.

Maar Europees Commissaris voor Justitie Didier Reynders sluit niet uit dat daar in de toekomst uitzonderingen worden op gemaakt. "Er is nood aan een publieke discussie hierover, en die willen we de komende maanden voeren." Ook Agoria begrijpt de bezorgdheden rond gezichtsherkenning, maar is tegen het verbannen van de technologie. "We mogen het kind niet met het badwater weggooien. We zien onze samenleving niet direct evolueren naar een Chinees systeem."