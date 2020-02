Explosie Paardenmarkt: huurder doorverwezen naar de rechtbank 

Op 15 januari 2018 werd de Paardenmarkt in Antwerpen opgeschrikt door een gigantische explosie. In totaal werden 3 huizen volledig verwoest. Twee mannen van 26 en 39 kwamen daarbij om het leven. Daarnaast raakten 27 bewoners gewond.

De branddeskundige kon uiteindelijk de exacte plaats van de gasexplosie achterhalen. "Op de eerste verdieping van het pand nummer 101 had het gas zich kunnen opstapelen, nadat er in de kelder een oude gasmeter was opengedraaid en gas zich via een oude gasbuis had verplaatst. De gasexplosie is dan vermoedelijk ontstaan door het aansteken van een sigaret of een kaars", zegt het parket van Antwerpen.

Uit onderzoek bleek dat een man van 51 uit Sint-Niklaas de huurder was van dat pand én dat hij enkele studio's op de eerste en tweede verdieping had onderverhuurd.