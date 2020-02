Extra politiepatrouilles voor 100 dagen in Ieper en Poperinge: nu al voetzoekers in beslag genomen

Om te vermijden dat er, zoals vorige maand in Roeselare, mensen brandwonden oplopen tijdens de 100-dagenviering, wordt er dus extra gepatrouilleerd. "Vanaf morgenavond zijn er effectief 2 extra ploegen per stad die patrouilleren", zegt Verdru. "Ieder jaar zijn er scholieren die moeten worden opgenomen in het ziekenhuis met een alcoholintoxicatie. We houden dus een extra oogje in het zeil."