FlixBus van en naar Gent groot succes: "Ruim 40 procent meer passagiers"

"Gent is 1 van onze meest populaire reisbestemmingen in de Benelux", vertelt Linde Olde Hampsink van FlixBus. "Veel bezoekers die onze bus nemen komen uit Parijs, Amsterdam, Rijsel en Rotterdam. Voor hen is het een goed alternatief voor een ander vervoermiddel want de bus brengt je rechtstreeks naar Gent. Je hoeft helemaal niet over te stappen. Het is dus minder gedoe", verklaart Olde Hampsink.