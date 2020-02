Nieuwe poging in regeringsvorming niet makkelijk: "Politieke relaties zijn verzuurd en crisis is bijzonder ernstig"

PS-voorzitter Paul Magnette had er vorige week vrijdag duidelijk genoeg van en sloot definitief de deur voor paars-geel. "De onderhandelingen met de N-VA leiden tot niets", zo zei hij, op een moment dat Geens nog volop aan het werk was als informateur. Gevolg? Geens trekt naar de koning, geeft zijn ontslag en spreekt later - in een opvallend interview in "De zevende dag" - over "een ezelsstamp" van Magnette.