Verenigd Koninkrijk legt strenge voorwaarden op aan buitenlanders (ook EU-burgers) die er willen komen werken

Het ministerie van Binnenlandse Zaken schat dat 70 procent van de huidige laaggeschoolde Europese beroepsbevolking niet zal voldoen aan de nieuwe eisen. Daardoor zou het aantal immigranten moeten verminderen.

Volgens de regering zullen de 3,2 miljoen Europese burgers die aangegeven hebben dat ze in het Verenigd Koninkrijk willen blijven werken na de brexit, volstaan om de jobmarkt te vullen. Maar enkele sectoren, zoals de landbouw, de ziekenhuizen en de zorgcentra vrezen dat ze niet genoeg werknemers zullen vinden.

De regering merkt op dat er tot 10.000 seizoensarbeiders naar het Verenigd Koninkrijk mogen komen om te helpen in de landbouw. Ook voor jongeren is er een speciale regeling. Buitenlandse jongeren die in het Verenigd Koninkrijk willen studeren zullen ook geselecteerd worden via een puntensysteem. Kandidaten moeten een voorstel hebben gekregen van een Britse instelling, Engels spreken en in staat zijn zichzelf te onderhouden.

Voor een verblijf van minder dan zes maanden zullen Europese burgers en burgers van andere landen die een overeenkomst hebben met het Verenigd Koninkrijk geen visum nodig hebben.