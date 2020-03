Van alleenstaanden tot polyamorie: herlees 5 verhalen van mensen die geen klassiek gezin vormen

Tijdens de krokusvakantie dook VRT NWS binnen in verschillende huizen in Vlaanderen, op zoek naar mensen die niet in het plaatje van een klassiek gezin passen. Want twee ouders met één of meerdere kinderen in één huis, dat lijkt minder de standaard te zijn. Rondom ons zien we ook bijvoorbeeld nieuw samengestelde gezinnen, alleenstaanden of cohousingprojecten. In #mijnthuis vertelden deze mensen hun verhaal. Herbeleef hieronder de volledige reeks.