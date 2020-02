Maaseikenaar eet élke dag biefstuk met friet: "Soms zelfs twee keer per dag"

Diëtiste Ine Bosmans uit Kinrooi raadt zulke eetpatronen ten stelligste af. “Gelukkig kom je dit zeer zelden tegen”, vertelt Bosmans, die zelf zeer verbaasd was toen ze het nieuws vernam. “Je kan beter zoveel mogelijk gevarieerd eten. Ik zou Hub aanraden om stap per stap te beginnen met andere gerechten. Maar best niet in één keer plots overschakelen, want hij is ander voedsel niet gewend. Wij raden aan om gemiddeld één keer om de twee weken frieten te eten. Eén keer per week maximaal.”