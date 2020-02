Foutparkeerders in Ingelmunster krijgen allemaal hun geld terug

In Ingelmunster mag je overal gratis parkeren. Alleen in het centrum zelf is er een blauwe zone, waar je dus je parkeerschijf moet leggen.

Aan het eind van elk jaar moet de gemeenteraad die aparte regeling voor de blauwe zone goedkeuren voor het jaar erop. Maar dat is niet gebeurd. Door een foutje van de gemeente heeft enkel het schepencollege groen licht gegeven. Daardoor is de blauwe zone dit jaar eigenlijk niet geldig.

Iedereen die dit jaar een boete kreeg, omdat zijn of haar parkeerschijf niet lag, krijgt dus nu zijn of haar geld terug. Dat heeft de gemeenteraad beslist. "Onze fout", zegt burgemeester Kurt Windels. "De boetes waren onwettig en daarom nemen we onze verantwoordelijkheid. We gaan aan het extern parkeerbedrijf vragen dat ze de boetes terugstorten aan de mensen.

In totaal schreef het parkeerbedrijf 200 boetes van 15 euro uit.