Is er een nieuwe wolf in ons land? En levert dat binnenkort een historisch wolvenkoppel op?

Tijdens de nacht van 23 op 24 januari werd een schaap doodgebeten in Malmedy, en de dader is een wolf. Dat blijkt uit een DNA-onderzoek van de Luikse universiteit. "De kans dat het om een nieuwe wolf in België gaat, is groot", zegt Jan Loos van Welkom Wolf. Opvallend: de nieuwe wolf is van Frans-Italiaanse oorsprong. Als het een vrouwtje is, dan levert dat misschien een genetische mix op met de Pools-Duitse wolf Akela, die enkele kilometers verderop leeft. "Dat zou historisch zijn", vertelt Loos.