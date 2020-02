Izegemse bedrijf Vandemoortele uitgeroepen tot "Fabriek van de Toekomst"

Vandemoortele produceert bakkerijproducten, margarines, culinaire oliën en vetten, heeft 5.100 medewerkers en is actief in 12 Europese landen. In Izegem werken 250 mensen.

Nele Union leidt de vestiging van Izegem. "Om vooruitgang en vernieuwing te doen rijmen met werkgelegenheid moet je gewoon beginnen bij de mens, de medewerker", zegt ze. "We laten de mensen eigenlijk op een andere manier werken. Wij zetten de automatisatie in om de routinejobs over te nemen zodat onze mensen tijd krijgen om meer jobs te doen met toegevoegde waarde, die dingen dus waar het menselijke brein echt voor nodig is en die je niet kan vervangen door robots of door automatisatie."