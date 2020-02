Japan begint evacuatie van cruiseschip; onrust over aanpak coronavirus vlak voor Olympische Spelen

Lokale overheden in de zuidelijke provincie Guangdong (vlakbij Hongkong) en in de oostelijke grootsteden Hangzhou en Ningbo hopen om eind deze maand de industriële productie te herstellen tot 60 of 80 procent en zo goed als volledig tegen midden maart, aldus de Amerikaanse bank Morgan Stanley. Als de verspreiding van het virus over twee weken niet onder controle is, zou de verstoring van de productie zich ook in het volgende kwartaal doorzetten, aldus de bank. Dat is ook de mening van Kristalina Georgieva, de voorzitster van het Internationaal Muntfonds (IMF).

In het voorbije kwartaal bedroeg de groei in China al iets minder dan 6 procent. Volgens analisten zou dat nu terugvallen tot 4,5 procent en volgens sommigen zelfs 3 tot 4 procent, wat erg laag is voor China. Veel onderdelen en grondstoffen raken niet tot in de fabrieken. Op langere termijn zouden buitenlandse afnemers kunnen besluiten om hun goederen elders in Azië te kopen. Onder meer IT-gigant Apple heeft dat al laten verstaan. De enige sectoren die wel baat hebben bij de crisis zijn e-commerce en koerierdiensten. Zo laten veel Chinezen hun boodschappen thuis bezorgen of worden ze daartoe verplicht door de residentie waar ze wonen.