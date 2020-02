Jeugdgevangenis in Tongeren blijft langer open

De vroegere gevangenis in Tongeren wordt al jaren gebruikt als jeugdinstelling. Ze had eigenlijk begin maart moeten dicht gaan, omdat ze volledig verouderd is. Minister Wouter Beke: "We zien dat er nu druk is op de capaciteit. Omdat de structurele antwoorden - namelijk bijkomende plaatsen in de gesloten instelling in Everberg - niet voor meteen zijn, ga ik voorstellen om de jeugdgevangenis in Tongeren langer open te houden."

Op korte termijn komen er 5 plaatsen bij in de gesloten instelling in Everberg. Tot dat in orde is, blijven er dus zeven plaatsen beschikbaar in Tongeren. In totaal komen er 40 plaatsen bij in Everberg, maar dat zal pas tegen 2022 rond zijn.

Op dit moment moet het gerecht geregeld minderjarigen die ernstige misdaden hebben begaan, vrijlaten omdat er geen plaats is in de gesloten instellingen. Vorige week zijn zo nog zes jongeren vrijgelaten.