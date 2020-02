Kan rallycrosscircuit Duivelsberg in Maasmechelen op zijn huidige plaats blijven?

Het rallycrosscircuit op de Duivelsberg, in de Maasmechelse deelgemeente Opgrimbie, is het enige in ons land dat internationaal erkend is. Een aantal weekends per jaar worden er wedstrijden georganiseerd. Maar omdat het circuit aan de rand van het Nationaal Park Hoge Kempen ligt, was vroeger afgesproken dat de activiteiten daar zouden uitdoven en een nieuwe locatie gezocht zou worden. Maar er is nooit een nieuwe plek voor het circuit gevonden, daarom vraagt de vzw Duivelsberg een nieuwe vergunning op de huidige plaats.