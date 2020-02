Kapster uit Gooik mag naar Eurovisiesongfestival: "Ik wil Alex Callier een beter kapsel geven" 

Het is nog niet duidelijk welke artiesten Lindsay onder handen zal nemen, maar ze hoopt wel dat Hooverphonic en Alex Callier in de kappersstoel zullen zitten. "Ik hoop dat we de Belgische artiesten mogen coifferen. Maar we zijn sowieso fier, ook als het de buitenlandse artiesten zijn."

En het is Lindsay natuurlijk niet ontgaan dat Alex Callier van Hooverphonic sinds kort een nieuwe look heeft: "Ik vind het beter nu. Ik vond zijn bakkebaarden niet top, dus ik ben blij dat die verdwenen zijn. Maar misschien kan ik hem wel helpen om een nog betere coupe te creëren." En Lindsay wil ook graag het kapsel van de presentator van het Eurovisiesongfestival verzorgen, van Jan Smit: "Ik ben eigenlijk al van kleins af aan fan van Jan Smit, dus het zou méér dan een droom zijn als ik zijn haren mocht knippen of goed leggen."