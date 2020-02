Komt het in Syrië tot een open oorlog tussen Turkije en Rusland?

De sleutel bij Idlib is in handen van de Russische president Poetin. Hij probeert al een tijdje goeie relaties op te bouwen met de Turkse president Erdogan, maar is anderzijds ook een trouwe (militaire) bondgenoot van president Assad. De Russische diplomatie draait dan ook overuren. Grote vraag is of Poetin president Assad kan dwingen het escalerende conflict tot een kookpunt te laten komen.