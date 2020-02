Zelfvarende reddingsboei getest aan onze kust

Redder Nicolas Peckstadt uit Knokke-Heist ziet het vooral als een extra hulpmiddel. "Want als het slachtoffer niet meer bij bewustzijn is, kan hij of zij zich niet meer vastklampen. Dan is menselijke interactie toch nog nodig. Voor de redders zelf wordt het met zo'n zelfvarende boei wel een pak veiliger. Want onze leuze is: eigen veiligheid eerst."