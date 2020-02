NAVO vraagt aan ons land om 14 extra F-35's te kopen, maar "politiek nog niet aan de orde"

De NAVO is bezig aan haar nieuwe defensieplanning en bekijkt daarbij in samenspraak met de leden wat er van elk land verwacht wordt. Minister van Defensie Philippe Goffin bevestigt in de Commissie Landsverdediging dat de NAVO van ons land méér inzetbare gevechtstoestellen verwacht.



De NAVO bekijkt om de twee jaar per land wat er nodig is om te kunnen voldoen aan de eerder gemaakte politieke afspraken. De oefening voor ons land is volop bezig. De veertien extra gevechtstoestellen zouden zo'n 1,2 miljard extra kunnen kosten.



Maar minister van Defensie Goffin gaf wel meteen aan dat daar nu geen geld voor is. "De beslissing voor extra toestellen is politiek ook nu nog niet aan de orde", aldus bronnen binnen Defensie.



(Lees verder onder de foto)